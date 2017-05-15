Школьные лагеря во Владимире откроются через 2 недели

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, работающие на базе школ и учреждений дополнительного образования (таких как станция юннатов и Дворец творчества юных), организуют первую смену для всех детей области.

Во Владимире откроется 47 дневных лагерей, которые смогут принять 4500 детей. Традиционно работающим родителям предлагают скидки – платить придется всего 20% от полной стоимости путевки, а это 569 рублей. Чтобы воспользоваться таким вариантом бюджетной поддержки, нужно написать заявление в образовательной организации и предоставить справку с работы. Отдых рассчитан на три недели, с понедельника по пятницу.

Первая смена стартует 31 мая-1 июня. В стоимость входит только питание и присмотр за школьниками. Выходы на экскурсии в музеи, библиотеки, в кино оплачиваются отдельно. Сумма доплаты составляет 700-1500 рублей, в зависимости от активности педагогов. Родители порой начинают возмущаться размером доплаты. Но богатая культурная программа того стоит, по крайней мере, это лучше, чем сидеть перед телевизором и бесцельно слоняться во дворе. Есть и такие школы, в которых отказываются от платных экскурсий, предпочитая прогулки в парках, игры на пришкольных участках и поездки в бесплатный кинотеатр «Милосердие и порядок». Школьники приносят с собой только деньги за проезд.

Кстати, крупные фитнес-комплексы тоже устраивают лагеря дневного пребывания. Каждый день посещения – 1000 рублей. В программу входят те же экскурсии, питание и присмотр. Разница вполне ощутима.

Фото http://school2apsh.ru/Foto13/1207162.JPG