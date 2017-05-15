Имение Храповицкого открылось

Музей-заповедник продолжает работы по восстановлению усадьбы Храповицкого в п.Муромцево Судогодского района. К настоящему моменту расчищены от зарослей каскады прудов, которые некогда вели от усадьбы к озеру. На озере сделан мостик, откуда можно полюбоваться роскошным видом на псевдоготический замок.

На берегу озера сейчас установлены скамейки, вырезанные из бревен. На стволах деревьев вырезаны лики – то ли языческих богов, то ли былинных богатырей. В любом случае, назначение этих идолов, как и их уместность, остаются под вопросом.

В принципе, работами по обустройству парковой зоны вокруг усадьбы Храповицкого все в этом году и ограничится. На встрече с горожанами, состоявшейся 30 марта во Владимире в дискуссионном клубе «Зерно», директор ВСМЗ Игорь Конышев рассказал, что на это планируется потратить более полумиллиона рублей.

На эти деньги, в том числе, был оборудован помост на огороженной забором территории имения: он примерно вровень с забором, и с него посетители (то есть те, кто участвует в экскурсии, которая сейчас проводится в усадьбе три раза в день) могут рассмотреть как сам замок, так и вид на каскад прудов. На площадке внутри хозяйственного комплекса разбивают клумбы и ставят лавочки.

Кстати, в этом году усадьба Храповицкого вместе с другими музеями Владимирской области примет участие в акции «Ночь в музее» 20 мая (к этому событию обещают открыть новую экспозицию в Лодочном павильоне).

А вот сам замок в этом году, как и в любом другом обозримом будущем, видимо, восстанавливать не будут. По заявлению Конышева, для этого нет ни денег, ни «понятной модели существования этого объекта». Пока основной гипотезой существования усадьбы остается ее консервация в виде «Музея руин».