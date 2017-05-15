Владимирский ди-джей показал “Свою игру”

Те, кто вчера не поехал на дачные участки и шашлыки, болели за владимирца, который показал достойную игру на одном из старейших интеллектуальных шоу отечественного телевидения. Соперниками Максима, который впервые принял участие в проекте, стали врач из Санкт-Петербурга (который, к слову, в “Своей игре” уже 13 лет) и специалист международник из Москвы. Наш земляк захватил инициативу с самого первого раунда и не оставил шансов своим соперникам. Правильно отметив на финальный вопрос игры, Максим пополнил свой счет на 1400 рублей и вышел победителем, выиграв 35 тысяч. Ведущий Петр Кулешов отметил, что “давненько не видел такой сильной игры” и что в проекте “наступает эпоха Кузнецова”. Напомним, что согласно правилам шоу победитель игры автоматически принимает участие в следующей, и так до тех пор, пока не потерпит поражение. А это значит, что мы вновь увидим Максима Кузнецова на “Своей игре” уже в эти выходные.

Максим Кузнецов окончил Владимирский филиал Российского Университета Кооперации по специальности “менеджмент организации”. Сейчас работает ведущим на одной из радиостанций Владимира, а также является активным организатором и участником интеллектуальных игр в регионе. Одна из таких игр и открыла ему дверь на НТВ.

– Я с детства смотрел интеллектуальные игры по телевизору, – рассказывает Максим. – Когда в 2012 году узнал о существовании интеллектуального клуба “Командум” во Владимире, решил попробовать свои силы. Получилось. Потом получилось на межрегиональном уровне. И ещё. И ещё. На один из турниров во Владимир приехал известный игрок телевизионной “Своей игры” Алексей Глубоцкий. После того, как я его обыграл, он посоветовал подать заявку в телешоу. Я прошел телефонный отбор, затем очный отбор (он же кастинг) и меня выбрали редакторы. Я был очень рад уже самому факту участия, потому что знаю из рассказов коллег по моему хобби, как непросто оказаться за игровым столом.

Сконцентрироваться на игре под объективами камер – непросто. Но Максим быстро справился с волнением и доказал: он – лучший.

– Всё в съёмочном процессе вызывало восторг: очень чётко работает телекоманда, потрясающая энергетика Петра Борисовича Кулешова, – говорит Максим. – Любопытно было наблюдать за другими участниками, все они очень разные.

Первые несколько секунд игры пытался одновременно улыбаться, смотреть на ведущего, на экран с текстом вопросов и понять, в какую камеру смотреть. Потом бросил это дело и стал просто играть, как дома. И все получилось.

Заработанные очки – это выигрыш в рублях, которые должны перечислить только после выхода передачи в эфир. Пока баланс не проверял, возможно, уже перевели. О деньгах во время игры не думал, потому что без победы баллы в купюры не превращаются. Очень хотелось победить и для себя, и для всех, кто меня поддерживал.

Смотрите следующую игру с участием Максима Кузнецова в ближайшую субботу, в 15.05 на телеканале НТВ.