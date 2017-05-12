Дело о гибели на производстве прекращено за примирением сторон

Молодая работница – ей было 25 лет – погибла 17 ноября прошлого года. К самостоятельной работе на должности тестовода в хлебобулочном цехе её допустили после стажировки: 5 смен и 12 часов теоретической подготовки.

Во время замеса теста для приготовления хлеба с помощью корыта брожения, вращающиеся и выступающие части которого не имели ограждения, девушка начала очистку краёв и стенок корыта при включенном моторе-редукторе привода одновиткового шнека. В результате женщину затянуло выступом шнека в корыто, детали оборудования при этом продолжали вращение. Она получила телесные повреждения не совместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия.

Естественно, началось следствие. Обвинение в нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, было предъявлено мастеру цеха Татьяне Егоровой. Как сообщило Следственное управление СК РФ, она знала о недостатках оборудования, однако мер к надежному ограждению механизмов не принимала.

Не убедившись в том, что новой работницей усвоены правила безопасности о недопустимости очистки поверхностей тестомесильной машины при включенном электродвигателе, мастер не контролировала технологический режим производства и работу пострадавшей.

Только после трагедии и возбуждения следственными органами СК России уголовного дела оборудование, не отвечавшее требованиям безопасности, демонтировано.

Егорова признала вину в полном объеме, сотрудничала со следствием, раскаялась в совершении неосторожного преступления, неоднократно принесла искренние извинения семье пострадавшей, возместила моральный вред, причинённый семье. Руководством акционерного общества также приняты меры к материальной поддержке двоих маленьких детей погибшей женщины.

В суде представитель потерпевшей заявил ходатайство о примирении с обвиняемой. Постановлением Вязниковского городского суда от 11 мая 2017 года уголовное преследование Егоровой прекращено в связи с примирением сторон.

Фото: https://img.stolbik.net/a/5363419/wmua/ 1-testomeshalka_promyishlennaya_nzh.JPG