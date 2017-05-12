Владимир обрёл крылья и поднялся в небо

Авиакомпания «Россия» присвоила одному из своих самолетов имя нашего областного центра

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«Airbus A319» с бортовым номером VQ-BAR теперь будет прославлять наш древний город-музей на внутрироссийских маршрутах.  Как сообщается на официальном сайте авиакомпании «Россия» – дочки крупнейшего отечественного авиаперевозчика «Аэрофлота», фюзеляж пассажирского лайнера, рассчитанного на перевозку 8 пассажиров бизнес-класса и 120 эконом-класса, украшен названием и гербом Владимира – изображением льва с железной короной и серебряным крестом.

В остальном самолет соответствует корпоративным стандартам формирования авиапарка. Самолеты семейства «Airbus A319/А320» компания использует преимущественно на внутрироссийских линиях.

Владимир – не первый город, чья символика заняла место на фюзеляжах самолетов авиакомпании «Россия». В настоящее время в ее авиапарке есть самолеты, названные в честь Москвы, Санкт-Петербурга Астрахани, Владивостока, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Костромы, Рязани и других российских городов.

Фото: http://www.airportufa.ru/assets/images/33.jpg

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Комментарии:

  1. Мария

    Вот на таком бы чудесном самолётике и полететь из Владимира к морю. Ау, власти, услышьте крик мечтающих о цивилизованной поездке на юг, пусть даже российский. Верните самолёты во владимирское небо!

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