Сын владимирского наместника сформировал полк за свой счёт

Генерал-фельдмаршал граф Иван Петрович Салтыков в истории Владимирского края, прежде всего, известен как владимирский наместник и генерал-губернатор, занимавший этот пост в середине 1780-х годов. А вот его сын Петр Салтыков известен куда менее, хотя его биография тоже весьма примечательна и имеет самое непосредственное отношение к Владимирской губернии.

Во-первых, существует версия о том, что сын наместника родился во Владимире. Во всяком случае, первые годы жизни он провел именно в этом городе. Во-вторых, Салтыков-младший принадлежал к числу владимирских помещиков, из числа которых едва ли не первым решил отпустить всех своих крепостных на волю без всякого выкупа.

Кроме того, биография графа Петра Ивановича сама по себе заслуживает уважения: не прожив и 30 лет, он неоднократно отличился на поле боя и на деле проявил себя большим патриотом своей страны.

Падения и взлеты

Граф Петр Иванович Салтыков появился на свет в 1784 году, когда его родители уже 13 лет состояли в браке, и считался поздним ребенком: отцу исполнилось 54, матери – 45. Точная дата его рождения неизвестна. Его отец генерал-адъютант и генерал-аншеф граф Иван Петрович Салтыков, будущий генерал-фельдмаршал, принадлежал к высшей российской аристократии и состоял в родстве с царствующей династией Романовых.

В 1784 году Екатерина II назначила его владимирским наместником и генерал-губернатором, и вместе с семьей он перебрался в город на Клязьме. Именно поэтому существует большая вероятность того, что единственный сын наместника и генерал-губернатора родился уже во Владимире.

Новый владимирский наместник навел во Владимире порядок железной рукой, причем многие чиновники, включая владимирского вице-губернатора, попали под суд. В свободное время граф Иван Салтыков вовсю предавался страсти охотника, держа почти сотню псарей и егерей. Часто он охотился близ имения своей жены – села Станки Вязниковского уезда неподалеку от слободы Мстеры.

В 1787 году Ивана Салтыкова назначили командующем армией против турок, и его семейство покинуло Владимир. Молодой граф Петр Салтыков рос больше под опекой матери, так как его отец воевал то с турками, то со шведами. В 1795 году Екатерина II уволила графа Ивана Петровича в отставку, но уже в 1796-м новый царь Павел I пожаловал его в фельдмаршалы и назначил генерал-губернатором в Киев, а в 1797 году – московским военным губернатором. Этот пост граф сохранил и в начале царствования Александра I, занимая его почти до самой кончины.

Сражение при Аустерлице

Получивший домашнее образование граф Петр Салтыков в 1799 году императором Павлом I был пожалован сразу в действительные камергеры. Тогда этот придворный чин относился к IV классу и соответствовал армейскому генерал-майору. Однако 15-летний граф, сразу сравнявшийся с генералами, не пожелал стать придворным, и во время начала наполеоновских войн поступил офицером в лейб-гвардии Гусарский полк.

В сражении при Аустерлице 20 ноября 1805 года этот полк несколько раз ходил в атаку, изрубил полк французской пехоты, но потом в схватке с превосходящими силами неприятельской кавалерии понес большие потери. Тяжелое ранение получил и 21-летний поручик граф Петр Салтыков.

После длительного лечения он вернулся в строй и 22 апреля 1807 года принял участие в еще одном большом сражении с армией Наполеона Бонапарта при Прейсиш-Эйлау в Восточной Пруссии. Там он состоял адъютантом при главнокомандующем русской армией генерале бароне Леонтии Беннигсене и, доставляя его приказания, получил тяжелую контузию.

За этот бой граф был пожалован орденом св. Георгия IV степени, причем в указе о награждении говорилось: «В воздаяние отличного мужества и храбрости». Еще одной наградой Петра Салтыкова за эту кампанию стал орден св. Владимира IV степени.

Смерть в Казани

Вскоре после окончания боевых действий в начале 1810 года 25-летний ветеран граф Петр Салтыков вышел в отставку по ранению в чине ротмистра и поселился в Москве. После начала Отечественной войны 1812 года граф Петр Иванович, унаследовав к тому времени большую часть огромного состояния своих скончавшихся родителей, обратился к императору Александру I с прошением о сформировании за свой счет гусарского полка численностью в 10 эскадронов, содержание которого обещал полностью оплачивать.

Император дал разрешение именоваться этой воинской части Московским гусарским графа Салтыкова полком (а графа сделал его командиром в чине полковника), направив в формируемый полк 40 опытных унтер-офицеров и драгун для обучения новобранцев.

В числе поступивших в Московский гусарский полк было немало известных людей. В их числе – владимирский дворянин Александр Грибоедов (будущий известный писатель был принят в чине корнета), граф Николай Толстой (отец Льва Толстого), архитектор Осип Бове, композитор Александр Алябьев.

Однако, несмотря на то, что на формирование полка граф Салтыков потратил немалые средства, полностью снарядить эскадроны для их отправки в действующую армию он все-таки не смог. Главной причиной стала острая нехватка лошадей, которые все были отправлены в регулярные кавалерийские части.

Поэтому Московский гусарский полк оставили в резервах и перевели в Казань, где, как ожидалось, он должен был получить конский состав. Однако пребывание в этом городе затянулось, среди гусар начались болезни. Ежедневно посещая полковой лазарет, полковник Салтыков сам заразился горячкой, которая всего за пару недель свела его в могилу.

Граф Петр Иванович Салтыков умер 23 декабря 1812 года в 28-летнем возрасте, так и не успев вступить в брак. На основе его полка был сформирован регулярный Иркутский гусарский полк, который принял участие в заграничных походах русской армии 1813-1814 гг. и просуществовал с перерывами вплоть до Первой мировой войны.

Воля и неволя

Накануне кончины граф П. И. Салтыков завещал всех своих крестьян освободить от крепостной зависимости, обратив их в вольные хлебопашцы – такое сословие появилось в России по указу императора Александра I.

Всего свободу должны были получить несколько тысяч крепостных Салтыкова, в том числе 375 крестьян только мужского пола во Владимирской губернии: в селе Станки и деревне Зобищи Вязниковского уезда, в деревне Пивоварово Судогодского уезда и в селе Егорьевское Александровского уезда.

Однако две сестры графа воспротивились выполнению столь беспрецедентного завещания, которое должно было лишить их большей части наследства бездетного и неженатого брата. В итоге они написали жалобу в Сенат.

После шестилетнего рассмотрения «дела» Сенат в 1818 году определил оставить имения Петра Салтыкова за его наследниками. А владимирские крестьяне графа волю так и не получили.

Верхнее фото: http://paraparabellum.ru/wp-content/uploads/2012/07/006_900.jpg