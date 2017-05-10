В Собинке малоимущих и «аварийцев» поселят в одном доме

На электронной площадке госзакупок сейчас выставлено с десяток контрактов на приобретение квартир в разных муниципалитетах Владимирской области по программе «Социальное жильё». Наиболее крупные из них – покупка 10 квартир в Собинке на сумму 13,1 млн рублей и 8 квартир в поселении Малышевское Селивановского района на сумму 12,4 млн рублей.

Для малоимущих в райцентре купят 6 однокомнатных, 2 трёхкомнатных и 2 двухкомнатные квартиры. Все – в одном доме, который сейчас строится на улице Гагарина. В эту пятиэтажку переедут также очередники из числа живущих в аварийном жилье – их расселят по другой программе.

Дом – кирпичный, с балконами. По условиям контракта новое жильё для новосёлов из числа малоимущих оснастят общедомовыми приборами учёта, в квартирах будет внутренняя отделка: линолеум и обои в комнатах, плитка и покраска в туалете, ванной, кухне.

Кстати, в Камешково тоже начали строительство социального дома, на улице Свердлова. В этой трёхэтажке 17 квартир распределят нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Всего же во Владимирской области в нынешнем году на программу «Социальное жилье» будет потрачено 285 млн рублей из регионального бюджета. Из них свыше 27 млн рублей выделят на покупку жилья в Лакинске, 34 млн рублей – в Гусь-Хрустальном, 21 ммлн рублей – в поселении Малыгинское.

Фото: http://images.aif.ru/009/381/ad99f 2da9222e4ca244290c509e230d9.jpg