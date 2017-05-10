«Приора» сбила пешехода после того, как в нее врезалась «Шевроле»

Первая произошла на федеральной трассе в Судогодском районе около шести утра. 44-летний водитель «Шкода-Октавия» из-за несоблюдения дистанции врезался в грузовик с полуприцепом, ехавший впереди. Никто из водителей не пострадал, но один из пассажиров «Шкоды», 48-летний житель Татарстана, скончался на месте аварии.

Два других пассажира легковушки, тоже жительницы Татарстана, получили различные травмы. Одну из них с первичным диагнозом «ушиб головного мозга» госпитализировали.

Днём ранее в Коврове произошла ещё одна авария с участием «Шкода-Октавия». Её, двигавшуюся по главной полосе, не пропустил 79-летний водитель «шестерки», выехавший с второстепенной дороги. От удара иномарку выбросило на обочину, где она врезалась в дерево.

За рулем «Шкоды» был 26-летний житель Красной Горбатки, который сел за руль в нетрезвом состоянии. Лобовое стекло разбилось из-за удара в дерево, в результате чего водитель получил резаную рану левого плеча. Медпомощь ему оказали на месте аварии.

В схожих условиях случилась авария в Лакинске, где около шести часов вечера 36-летний водитель «Шевроле-Лачетти», проживающий в Москве, врезался в «Приору», ехавшую по главной полосе. Там за рулем находилась 31-летняя жительница Лакинска. От удара отечественную легковушку отбросило на обочину, где в это время шла 79-летняя женщина. В результате аварии пострадал пешеход. У неё – перелом левой берцовой кости.

Кроме того, в праздничные дни зарегистрирован еще один наезд на пешехода. Виновник скрылся с места аварии. Это случилось в Коврове 7 мая в начале десятого утра. «Шевроле-Лачетти» сбил 39-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Водитель тут же уехал.

Пострадавшую с переломами обеих костей правой голени госпитализировали. Виновника нашли чуть позже – поспособствовали свидетели. Им оказался 41-летний мужчина, тоже житель Коврова.