Школу в Покрове разбирают по кирпичикам

Покров вошел в число тех городов области, где в рамках федеральной программы по созданию мест в общеобразовательных учреждениях, будет построена новая школа. И хотя срок ее запуска 2019-2020 годы, к поиску площадки приступили еще в прошлом году. Нашли участок на Больничном проезде.

– В Покрове две средних школы и одна начальная. Есть вторые смены. В здании начальной школы в начале прошлого века была женская гимназия. Оттуда бы надо переводить детей в более новые здания, – поясняет замглавы администрации Покрова Лилия Сулоева. Все три учреждения находятся в северной части города, а жилых кварталов больше – в южной. Детям приходится постоянно пересекать федеральную трассу, чтобы добраться до школы. Это небезопасно. Поэтому нашли место в южной части города.

Правда, подошел для строительства не свободный участок. На нем стоит долгострой. В далекие 90-е годы там уже хотели выстроить школу. Кирпичную коробку до третьего этажа возвели, и дело встало. Проектный институт «Владкоммунпроект» по заказу администрации Петушинского района выполнил обследование здания и дал заключение о нецелесообразности реконструкции или завершения строительства объекта. Расчистить участок тоже оказалось непростым делом. В районном и городском бюджетах на это денег не было, поэтому власти договорились с частником, что тот своими силами разберет здание, а материалы оставит себе.

Проект новой школы на 1200 мест планируют разработать в будущем году, чтобы еще через год получить федеральное финансирование и дать старт строительству новой общеобразовательной организации.

Фото http://www.petushki.info/index.php/home/2881-newschool.html