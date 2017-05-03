Из владимирского автосалона вынесли всё до последней гайки

В счет погашения крупного долга владимирские судебные приставы наложили арест на автозапчасти, принадлежащие автомобильному салону, расположенному в Добром.

В пресс-службе регионального УФССП пояснили, что арест был произведен в ходе принудительного исполнения решения суда о взыскании с данного автосалона в пользу физического лица 1,6 миллиона рублей. Именно такую сумму присудил Фрунзенский районный суд Владимира истцу после того, как тот доказал, что приобрел в данном автоцентре автомобиль с серьёзными техническими нарушениями.

На момент исполнения решения суда у должника в собственности не было никакого имущества и денежных средств, кроме, как автозапчастей к иномаркам. Именно они в количестве свыше 800 штук и попали в акт описи ареста.

После ареста руководству автосалона было дано 10 дней для урегулирования всех денежных вопросов с должником. Однако никаких действий предпринято не было. Теперь получить денежные средства за покупку некачественного авто пострадавший сможет только после того, как арестованное имущество будет передано на оценку, а затем на реализацию. По-другому договориться у сторон не получилось.