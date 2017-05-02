Голове Валерия Спиридонова предпочли голову китайца

Об этом сообщил сайт «National Geographiс» со ссылкой на интервью профессора Серджио Канаверо порталу «Ooоm». Ранее утверждалось, что первым пациентом Канаверо должен был стать программист из Владимира Валерий Спиридонов.

Наш земляк – носитель редкого генетического заболевания – спинальной амиотрофии Верднига-Гофмана и прикован к инвалидному креслу. Пять лет назад он сам вышел на итальянского профессора и предложил свою кандидатуру для беспрецедентного медицинского эксперимента.

Первая в мире операция по пересадке головы на новое – здоровое – тело вызвала много споров в научном мире. Почти год велись переговоры по поводу того, когда и где состоится трансплантация. В итоге операция была назначена на декабрь 2017 года, сделать ее должны в китайском Харбине.

Недавно Канаверо раскрыл некоторые детали предстоящей трансплантации. Он, не объясняя причин, объявил, что Спиридонов не станет его первым пациентом. «Операция проводится в Китае, и то, что первый пациент будет китайским, я считаю правильным», – заявил хирург.

Также Канаверо рассказал, что в настоящее время рассматриваются десять претендентов на пересадку головы, все они неизлечимо больны и живут в Китае. Сам Канаверо при этом уже готовится к новому проекту – операции по пересадке головного мозга.

Информацию об окончательном выборе пациента и важные детали революционной технологии медики обещают обнародовать в ближайшие месяцы, – сообщает «National Geographiс». – К настоящему времени известно, что научной команде под руководством Канаверо удалось устранить практически все проблемы, в прошлом мешавшие осуществлять пересадку головы человека. Итальянский нейрохирург прогнозирует вероятность успеха в 90% и говорит о том, что операция и ее процедуры “гораздо легче, чем мы считали прежде”.

Когда состоится операция Спиридонова, неизвестно. Как и его реакция на новость: связаться с программистом редакции «Призыва» пока не удалось, но мы будем следить за развитием событий.

Фото: http://rsute.ru/upkeep/uploads/2017/04/1362266330.jpg