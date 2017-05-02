Поддержим бизнес в непростые времена

Московский Индустриальный Банк предлагает клиентам банков, у которых отозвана/приостановлена лицензия, воспользоваться до 30.06.2017 года тарифным планом «ПАРТНЕР 2017». Специальные условия по открытию и обслуживанию расчетных счетов действуют для клиентов, не имеющих открытых счетов в ПАО «МИнБанк», в течение 180 календарных дней с даты отзыва Банком России лицензии у обслуживающего банка.
Для открытия счета в рамках Тарифного плана «Партнер 2017» клиенту (юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю) дополнительно к документам для открытия счета необходимо предоставить и любой из следующих документов:
- оригинал договора банковского счета из банка, у которого отозвана/приостановлена лицензия;
- копия карточки с образцами подписей из банка, у которого отозвана/приостановлена лицензия;
- выписка по счету из банка, у которого отозвана/приостановлена лицензия;
- любая справка, связанная с расчетным счетом клиента, из банка, у которого отозвана/приостановлена лицензия;
- иной документ, подтверждающий наличие расчетного счета в банке, у которого отозвана/приостановлена лицензия.
Для того, чтобы воспользоваться условиями тарифного плана «ПАРТНЕР 2017», клиенту необходимо в обязательном порядке подключиться к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк. В рамках тарифного плана предусмотрено бесплатное открытие расчетного счета и подключение к системе Интернет-банк, а также другие скидки на обслуживание. С более подробной информацией о Тарифном плане «Партнер 2017» вы можете ознакомиться на официальном сайте ПАО «МИнБанк» www.minbank.ru.
Московский Индустриальный банк создан в ноябре 1990 года на базе Московского городского Управления Промстройбанка СССР. Включён в число 27 банков, которые были докапитализированы Банком России. Входит в список Банка России как одна из 30-ти крупнейших кредитных организаций России.
Филиал ВРУ ПАО «МИнБанк» во Владимирской области имеет 36 структурных подразделений, обслуживает свыше 8 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и около 300 тысяч физических лиц, перечисляет зарплату каждому третьему работающему жителю области на карту банка.
Филиал ВРУ ПАО «МИнБанк»: г. Владимир, пр. Ленина, д.35,
+7 (4922) 40-41-54
+7 (4922) 40-40-93
ПАО «МИнБанк». Ген. лицензия Банка России № 912 от 26.08.2015
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