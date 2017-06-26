В Киржачском районе произошли две крупные аварии

Вчера на дороге Кольчугино – Киржач 32-летний водитель автомобиля «Volkswagen», не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где врезался в ««Škoda-Rapid». На улице было светло, дождь не лил, никакие дорожные и погодные условия, по данным ГИБДД, не повлияли на ДТП.

В результате ДТП пострадали четыре человека: трое пассажиров из «Volkswagen» и один из ««Škoda-Rapid». Трое пострадавших – дети. Один из них, 14-летий учащийся гимназии города Мытищи, был госпитализирован. Остальным медпомощь оказали на месте аварии.

Еще одна авария в Киржачском районе случилась с 42-летним водителем «Nissan Qashgai». На скорости он потерял управление на проезжей части и врезался железобетонное ограждение. Врачи скорой помощи диагностировали у него перелом грудины и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшего отвезли в больницу.

В воскресенье в Муроме 34-летий водитель не справился с управлением «семерки» и врезался в дерево. Водитель от полученных травм скончался в ЦРБ, 21-летняя пассажирка с тяжелейшими травмами госпитализирована.

Фото ГУ МЧС по Владимирской области