В Киржачском районе иномарка сбила двух пенсионеров

Мужчины, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии, доставлены в больницу

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Вчера, около семи часов вечера, в деревне Климово Киржачского района произошло ДТП. По информации Госавтоинспекции, автомобиль марки «Шевроле Круз», которым управлял 51-летний водитель, сбил двух пожилых мужчин.

Попавшие под колеса иномарки 62-летний и 67-летний пенсионеры шли по проезжей части дороги в попутном с автомобилем направлении. Пострадавших с травмами госпитализировали.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Фото: http://www.rabochy-put.ru/upload/iblock/ 40d/img_20140206162457_343.jp

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