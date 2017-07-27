Во Владимире попали в аварии автобус и троллейбус

Закончился внеплановый рейд ГИБДД по профилактике аварийности на пассажирском транспорте, а сама аварийность никуда не исчезла. Вчера в 9.45 на улице Гагарина в районе поворота на Ерофеевский спуск 41-летний водитель троллейбуса врезался в автомобиль «Skoda», остановившийся перед «зеброй».

Легковушка остановилась на повороте, а троллейбус ехал прямо. Нельзя сказать, что водитель «рогатого» не обратил внимания на переход, он просто стал набирать скорость, двинувшись от остановки, и не успел затормозить.

В результате столкновения пострадали двое человек: кондуктор и пассажирка троллейбуса. У последней – дамы 54 лет – врачи “скорой помощи” диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Вчера же в 10.30 на проспекте Строителей 28-летний водитель автобуса резко затормозил перед остановкой общественного транспорта в районе улицы Красноармейской. 64-летняя пассажирка автобуса не успела ухватиться за поручень и упала. Врачи “скорой помощи” диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Заметим, что во Владимире за полгода это уже 18-е ДТП, в которых из-за резкого торможения водителей травмируются пассажиры.