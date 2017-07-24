Во Владимире люди в погонах проверили водителей автобусов

Те пожаловались сотрудникам ГИБДД, что их «подрезают» и обгоняют

80 0
80 0

Во Владимире число аварий с участием автобусов за первое полугодие 2017-го выросло на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Речь идет только о ДТП с пострадавшими; мелкие аварии, после которых пассажиры не обращаются в травмпункты – не в счет.

Едва ли не каждый день в социальных сетях появляются посты с красочными фотографиями, на которых очередной автобус или троллейбус «боднул»  столб, скучает на обочине или столкнулся с легковушкой. Именно поэтому сотрудники ГИБДД выбрали владимирские улицы для внепланового рейда.

Заместитель начальника отдела УГИБДД МВД РФ по Владимирской области Олег Лапшин:

  • Сегодня в рамках проведения второго этапа внеплановой операции «Автобус» сотрудники ГАИ проводят разъяснительную работу с водителями автобусов и кондукторами.
  • Областной центр мы выбрали для проведения данного мероприятия в связи с тем, что на территории Владимира зарегистрировано за 6 месяцев 17 ДТП.
  • В них пострадали пассажиры в результате падения в салоне.

Патрули ДПС дежурили на всех конечных остановках. На Балакирева водителям и кондукторам троллейбусов и автобусов раздавал памятные листовки о ПДД и проводил беседы инспектор Владимир Соков.

 Водитель автобуса на маршруте № 31 Алексей Захаров:

  • Подрезают и специально тормозят. Пассажиры в салоне падают.
  • Но пока ни разу до «скорой» дело не доходило.
  • Мы гонки не устраиваем и не лихачим.

Кстати, водители общественного транспорта частенько винят в аварийных ситуациях водителей легковушек. Подрезают, обгоняют, не пропускают с выезда от остановки – лишь тот малый список прегрешений легковушек, который озвучивают водители автобусов и троллейбусов.

Любопытно, со слов опрошенных водителей выходит, что и гонки за клиентом они не устраивают. Раньше, говорят, было, а сейчас – нет.

Водитель троллейбуса на маршруте № 10 Юрий Петрухин:

  • Водителем троллейбуса работаю год и три месяца. Аварийные ситуации случались.
  • В стоящий троллейбус врезался автомобиль. Приходится часто резко тормозить, особенно на «Факеле», водители повернуть стараются.
  • Когда вина водителя троллейбуса признана, его лишают премии, штрафуют. Был случай, когда на улице Горького во двор легковушки поворачивают и встают прямо перед троллейбусом, создавая аварийную ситуацию.
  • Пришлось уходить в левую полосу. Половина пассажиров упала.

О подобных фактах инспектор ГИБДД Владимир Соков попросил водителей общественного транспорта сообщать в дежурную часть ГАИ. И прикреплять данные видеорегистраторов. По мере возможности сотрудники Госавтоинспекции будут принимать меры по привлечению водителей к административной ответственности.

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы