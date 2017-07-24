Во Владимире люди в погонах проверили водителей автобусов

Во Владимире число аварий с участием автобусов за первое полугодие 2017-го выросло на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Речь идет только о ДТП с пострадавшими; мелкие аварии, после которых пассажиры не обращаются в травмпункты – не в счет.
Едва ли не каждый день в социальных сетях появляются посты с красочными фотографиями, на которых очередной автобус или троллейбус «боднул» столб, скучает на обочине или столкнулся с легковушкой. Именно поэтому сотрудники ГИБДД выбрали владимирские улицы для внепланового рейда.
Заместитель начальника отдела УГИБДД МВД РФ по Владимирской области Олег Лапшин:
- Сегодня в рамках проведения второго этапа внеплановой операции «Автобус» сотрудники ГАИ проводят разъяснительную работу с водителями автобусов и кондукторами.
- Областной центр мы выбрали для проведения данного мероприятия в связи с тем, что на территории Владимира зарегистрировано за 6 месяцев 17 ДТП.
- В них пострадали пассажиры в результате падения в салоне.
Патрули ДПС дежурили на всех конечных остановках. На Балакирева водителям и кондукторам троллейбусов и автобусов раздавал памятные листовки о ПДД и проводил беседы инспектор Владимир Соков.
Водитель автобуса на маршруте № 31 Алексей Захаров:
- Подрезают и специально тормозят. Пассажиры в салоне падают.
- Но пока ни разу до «скорой» дело не доходило.
- Мы гонки не устраиваем и не лихачим.
Кстати, водители общественного транспорта частенько винят в аварийных ситуациях водителей легковушек. Подрезают, обгоняют, не пропускают с выезда от остановки – лишь тот малый список прегрешений легковушек, который озвучивают водители автобусов и троллейбусов.
Любопытно, со слов опрошенных водителей выходит, что и гонки за клиентом они не устраивают. Раньше, говорят, было, а сейчас – нет.
Водитель троллейбуса на маршруте № 10 Юрий Петрухин:
- Водителем троллейбуса работаю год и три месяца. Аварийные ситуации случались.
- В стоящий троллейбус врезался автомобиль. Приходится часто резко тормозить, особенно на «Факеле», водители повернуть стараются.
- Когда вина водителя троллейбуса признана, его лишают премии, штрафуют. Был случай, когда на улице Горького во двор легковушки поворачивают и встают прямо перед троллейбусом, создавая аварийную ситуацию.
- Пришлось уходить в левую полосу. Половина пассажиров упала.
О подобных фактах инспектор ГИБДД Владимир Соков попросил водителей общественного транспорта сообщать в дежурную часть ГАИ. И прикреплять данные видеорегистраторов. По мере возможности сотрудники Госавтоинспекции будут принимать меры по привлечению водителей к административной ответственности.
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