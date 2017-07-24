Во Владимире люди в погонах проверили водителей автобусов

Во Владимире число аварий с участием автобусов за первое полугодие 2017-го выросло на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Речь идет только о ДТП с пострадавшими; мелкие аварии, после которых пассажиры не обращаются в травмпункты – не в счет.

Едва ли не каждый день в социальных сетях появляются посты с красочными фотографиями, на которых очередной автобус или троллейбус «боднул» столб, скучает на обочине или столкнулся с легковушкой. Именно поэтому сотрудники ГИБДД выбрали владимирские улицы для внепланового рейда.

Заместитель начальника отдела УГИБДД МВД РФ по Владимирской области Олег Лапшин:

Сегодня в рамках проведения второго этапа внеплановой операции «Автобус» сотрудники ГАИ проводят разъяснительную работу с водителями автобусов и кондукторами.

Областной центр мы выбрали для проведения данного мероприятия в связи с тем, что на территории Владимира зарегистрировано за 6 месяцев 17 ДТП.

В них пострадали пассажиры в результате падения в салоне.

Патрули ДПС дежурили на всех конечных остановках. На Балакирева водителям и кондукторам троллейбусов и автобусов раздавал памятные листовки о ПДД и проводил беседы инспектор Владимир Соков.

Водитель автобуса на маршруте № 31 Алексей Захаров:

Подрезают и специально тормозят. Пассажиры в салоне падают.

Но пока ни разу до «скорой» дело не доходило.

Мы гонки не устраиваем и не лихачим.

Кстати, водители общественного транспорта частенько винят в аварийных ситуациях водителей легковушек. Подрезают, обгоняют, не пропускают с выезда от остановки – лишь тот малый список прегрешений легковушек, который озвучивают водители автобусов и троллейбусов.

Любопытно, со слов опрошенных водителей выходит, что и гонки за клиентом они не устраивают. Раньше, говорят, было, а сейчас – нет.

Водитель троллейбуса на маршруте № 10 Юрий Петрухин:

Водителем троллейбуса работаю год и три месяца. Аварийные ситуации случались.

В стоящий троллейбус врезался автомобиль. Приходится часто резко тормозить, особенно на «Факеле», водители повернуть стараются.

Когда вина водителя троллейбуса признана, его лишают премии, штрафуют. Был случай, когда на улице Горького во двор легковушки поворачивают и встают прямо перед троллейбусом, создавая аварийную ситуацию.

Пришлось уходить в левую полосу. Половина пассажиров упала.

О подобных фактах инспектор ГИБДД Владимир Соков попросил водителей общественного транспорта сообщать в дежурную часть ГАИ. И прикреплять данные видеорегистраторов. По мере возможности сотрудники Госавтоинспекции будут принимать меры по привлечению водителей к административной ответственности.