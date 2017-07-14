Восемь человек пострадали в аварии под Муромом

Авария произошла вчера в шесть часов вечера в Муромском районе на дороге Касимов-Муром-Нижний Новгород. 57-летний водитель «Volkswagen Passat» при выезде на главную дорогу не пропустил «Renault Logan», за рулем которого был 48-летний житель Муромского района.

От удара «Volkswagen Passat» отбросило на встречную полосу, где иномарка врезалась в «ВАЗ-219410» под управлением 47-летнего водителя. В результате ДТП пострадало восемь человек: три водителя и пять пассажиров. Больше всего пострадавших – в машине виновника аварии.

Водитель и два пассажира «Volkswagen Passat» (отец и два его сына) госпитализированы с тяжелыми травмами. У двоих врачи скорой помощи диагностировали одинаковые травмы: открытую черепно-мозговую травму, потерю правого глаза и ушибы.