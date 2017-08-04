Под Александровом в аварии с раритетным «Москвичом» погиб человек

Вчера в 14.30 на проселочной дороге в Александровском районе 56-летний водитель «Москвич-2140» не справился с управлением и выехал за пределы дороги. В кювете машина перевернулась. В результате ДТП погибла 63-летняя женщина-пассажир. Вторая женщина-пассажир и сам водитель госпитализированы с серьезными ранениями.

В тот же день на федеральной трассе произошло две крупные аварии с пострадавшими. В Петушинском районе «Geely Emgrand» врезалась в попутный «Nissan Almera». От удара «Geely» отбросило на тросовые ограждения, которые разделяли встречные потоки. После чего иномарка врезалась в опору наружного освещения. В результате ДТП пострадал водитель «Geely». Его госпитализировали.

В черте Владимира на южном обходе 49-летний водитель «ГАЗели» столкнулся с попутным грузовиком «Урал». Врачи скорой помощи диагностировали у водителя «ГАЗели» закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом ребер. Пострадавшего доставили в больницу.