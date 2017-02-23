Рейд ГИБДД после аварии под Александровом выявил более десятка нарушителей

Как мы уже сообщали, после трагедии под Александровом, где в результате аварии погиб ребёнок, не пристегнутый ремнями безопасности, сотрудники ГИБДД провели сплошную проверку водителей автомобилей, доставляющих по утрам ребят к владимирским школам.

Удивительное дело, но среди нарушителей оказалось немало мамочек. Традиционно считалось, что это папы частенько пренебрегают детской безопасностью, а мамы к этому относятся куда строже. Но нет.

– Мало того, что дамы нарушают правила перевозки своих детей. Так ещё поражает то, что в салоне есть детские кресла, а ребенок сидит либо рядом, либо на нём, но совершенно не пристёгнут ни ремнями кресла, ни ремнями безопасности автомобиля, – возмущается инспектор ГИБДД Виталий Карасов.

Только за один час «сплошной» проверки 5 патрулей ДПС, дежуривших около детсадов и школ города Владимира, оформили 9 водителей за отсутствие детского кресла и 3-х водителей – за не пристегнутый ремень у более взрослых детей.

Всем придется заплатить штраф в размере 3000 рублей (хотя в течение 20 дней с момента оформления протокола у них есть шанс воспользоваться 50%-ой скидкой).

Фото: http://www.chaikovskie.ru/files/n/9230/ 9865fac3fdd82ba9172be9b2d54bb2fa.jpg