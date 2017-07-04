В Собинском районе в аварии погибли два человека

Страшная авария произошла вчера на автодороге «Колокша – Кольчугино – Александров». 34-летний водитель «Daewoo Nexia» на высокой скорости выехал на перекресток с второстепенной дороги на главную, рассчитывая проскочить перед двигавшимся транспортом.

В это время по главной тоже довольно быстро двигался «ГАЗ-3310 Валдай». Оба водителя не успели среагировать, притормозить или уйти от столкновения. Удар был сильным, машины улетели в кювет.

Водитель «Daewoo Nexia» хотя и был пристегнут ремнем безопасности, скончался от травм на месте аварии. Один из его пассажиров, восемнадцатилетний парень, тоже погиб; другой, двадцатипятилетний, с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Водитель «Валдая» чудом не пострадал.