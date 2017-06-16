Из-за пьяных водителей произошли три крупные аварии

Сегодня утром на повороте на Южном обходе Владимира нижегородский «Рено-Ларгус» врезался в стоящий «КамАЗ». За рулем легковушки был нетрезвый 40-летний житель Нижнего Новгорода. Машину по непонятным причинам занесло на обочину.

Перед грузовиком стоял знак аварийной остановки, который был виден издалека. В результате ДТП пострадали трое человек: водитель легковушки и два его пассажира. Один 29-летний молодой человек в тяжелом состоянии госпитализирован.

Накануне утром на федеральной трассе в Вязниковском районе пьяный 32-летний водитель «семерки» решил развернуться прямо на пешеходном переходе, в месте разрыва металлического ограждения, разделяющего встречные потоки. И на всем ходу врезался в «Мазду», ехавшую по встречной полосе.

Пострадали двое пассажиров из разных автомобилей. Один из них – полуторагодовалый мальчик, пассажир «Мазды». Он находился в автокресле, и это уберегло его увечий. С сотрясением головного мозга малыш доставлен в больницу.

Вчера вечером на федеральной трассе в Собинском районе пьяный и уже лишенный прав 44-летний водитель «Ссанг-Енг-Кайрон» при повороте налево не пропустил «Лэнд-Ровер». В результате ДТП серьезно пострадали три пассажира, находилившиеся в салоне виновника аварии: двух женщин и одного мужчину с переломами и ранами отвезли в больницу.