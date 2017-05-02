Экс-директора мстёрского детдома подозревают в лишних художествах

Как сообщил следком, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора мстёрского детского дома. 49-летнего Александра Разгильдеева подозревают в совершении нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества).

По версии следствия, с января 2015 по февраль 2017 года в ущерб интересам воспитанников детдома и учреждения Разгильдеев совершал противоправные действия, в корыстных целях распоряжаясь деньгами, предназначенными для обеспечения учебно-воспитательного процесса.

За это время он присвоил более 317 тысяч рублей, перечисленных детдому благотворительным фондом «Надежда» для проведения занятий по программе дополнительного образования «Подготовка к самостоятельной жизни», а также занятий по программе подготовки к сдаче обязательного госэкзамена.

Кроме того, директор учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, присвоил более 73 тысяч рублей за счет фиктивного оформления на себя якобы проведенных занятий по дополнительному образованию по изобразительному искусству.

Последний приведенный эпизод бывший руководитель учреждения признал и в ходе следствия возместил ущерб.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного должностного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

«Уголовное дело возбуждено по материалам Счётной палаты Владимирской области во взаимодействии с прокуратурой Владимирской области» – уточняет следком.

Фото: http://fr.ill.in.ua/img/forall/i/2012/1341477079_big.jpg