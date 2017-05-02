Отопительный сезон в Коврове закончился только сегодня

В минувшую пятницу официальный сайт ковровской мэрии уведомил жителей города оружейников о том, что отопительный период в данном муниципальном образовании завершится в 8 часов утра 2 мая.

«Соответствующее постановление подписано исполняющим обязанности главы города Коврова Юрием Морозовым. После окончания отопительного сезона организации сферы ЖКХ начнут подготовку к осенне-зимнему периоду 2017-2018 г.г.» – рапортует сайт.

Обычно в Коврове отопительный сезон завершался 30 апреля. Так было и последние годы. Более того, в апреле 2016-го глава города Анатолий Зотов говорил о возможности того, что в случае тёплой погоды отопительный сезон в Коврове и вовсе может быть завершен досрочно: мол, горадминистрация ведет постоянный мониторинг погоды и в случае резкого повышения среднесуточных температур будет издано соответствующее постановление.

Но 29 апреля в Коврове температура поднималась до + 25 оС, 30-го – до + 27 оС, 1 мая – также до + 27 оС. Сегодня, в общем-то, тоже не холодно. Зачем же понадобилось продлевать отопительный сезон?

Это непонятно, и в нынешние празднично-выходные в Коврове наблюдалась абсурдная картина: окна и балконные двери во многих многоквартирных домах открыты даже на ночь, так как иначе с включенным отоплением можно просто задохнуться.

Зато теплоснабжающие организации теперь выставят ковровчанам счёт за отопление и за май. И сколько таким образом переплатят люди за предоставление совершенно ненужной и даже вредной для них услуги в такую жару – неизвестно. Однако можно предположить, что в городе с 139-тысячным населением даже полтора «лишних» дня отопительного сезона принесут в карман коммунальщиков миллионы.

Фото: http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2011/06/09.jpg