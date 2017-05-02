Получателей пенсий во «Владпромбанке» ждут в ПФР

Жителям области, получавшим пенсии через «Владпромбанк», необходимо срочно обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда РФ с заявлением о выборе новой доставочной организации для начисления пенсий за май и последующие месяцы.

Управления ПФР в городах и районах области в настоящее время обзванивают граждан, получавших пенсии через «Владпромбанк». Сообщается, что в случае непредоставления от гражданина соответствующего заявления об изменении доставочной организации выплата пенсии ему будет приостановлена до поступления заявления.

В пресс-службе регионального отделения ПФР рассказали, что во Владимирской области получателями пенсии через «Владпромбанк» является незначительное количество человек – 39 граждан. Пенсии и пособия за май им еще не были перечислены, первый день выплат – 3 число каждого месяца, то есть в данном случае 3 мая.

Напомним, что приказом Банка России от 28 апреля текущего года у кредитной организации ООО «Владимирский промышленный банк» ООО «Владпромбанк» была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.