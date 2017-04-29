Полицейскому из Сургута дали реальный срок за нападение на владимирского инспектора ДПС

Срок наказания – 2 года. Ровно столько же бывший оперативный сотрудник УМВД России по городу Сургуту (уволен в августе 2016 года) 36-летний Сергей Кузнецов лишен и права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в государственных и правоохранительных органах. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти).

Следствию и суду удалось восстановить полную картину произошедшего ночью 26 июня 2016 года. Началось все с того, что два инспектора ДПС потребовали остановки автомобиля «ВАЗ», который ехал по дороге на Добросельской. Водитель, как выяснилось позже, будучи нетрезвым, не остановился, а, наоборот, стал удирать. Гонка продолжалась достаточно долго, пока «ВАЗ» не заехал в тупик. Водитель попытался бежать. Его догнали, началась словесная перепалка.

Вмешался пассажир «ВАЗа» Сергей Кузнецов, который тоже был пьян. Он пытался убедить владимирских инспекторов ДПС, в том, что необходимо их отпустить, как коллег, так сказать по-свойски. Когда те не согласились, Кузнецов нанес сотруднику ДПС удар, а затем сделал подножку. В результате 27-летний сотрудник полиции получил закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга. Следствие и судебное рассмотрение дела длилось полгода.

До последнего бывший полицейский из Сургута отказывался признавать свою вину. По ходатайству подсудимого даже была проведена дополнительная экспертиза. Но суд все равно вынес обвинительный приговор с реальным сроком наказания.

Кстати, водителя «ВАЗа» тоже привлекли к ответственности, но административной. Оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года.

Фото http://stolitca24.ru/news/zelenogorskie-inspektory-dps-zaderzhali-avtomobilnogo-vora/