Кольчугинских пауков запишут в Красную книгу

На минувшей неделе в городе Королев Московской области завершилась Всероссийская олимпиада «Созвездие-2017» научно-исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам защиты окружающей среды «Человек – Земля – Космос». От владимирской области участвовала ученица 11 класса кольчугинской школы № 6 Анастасия Балакина.

Школьница представила на суд жюри результаты четырехлетнего исследования видового состава пауков заказника «Кольчугинский». Наравне с ней в номинации «Флора и фауна» заявились еще 169 ребят. Жюри по достоинству оценило работу Анастасии. Ей присудили третье место.

Результаты исследований Анастасии Балакиной рекомендованы к занесению в Красную книгу Владимирской области. Ее новая редакция будет принята в 2018 году.