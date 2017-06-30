На Дне семьи, любви и верности споют Киркоров и Долина

На Дне семьи, любви и верности, который будет отмечаться 8 июля городе на Оке, в течение трёх часов перед публикой будут выступать звёзды российской эстрады. Как сообщила пресс-служба областной администрации, своё участие в концерте подтвердили Филипп Киркоров, Валерия, Лариса Долина, Трофим, Жасмин, Диана Гурцкая, Тамара Гвердцители, Игорь Николаев, Александр Маршал, Ани Лорак, Зара, группа «Кватро» и другие известные артисты.

На большой сцене выступят и ведущие ансамбли 33-го региона: «Русь», «Мурома», «Девичий переполох».

Ведущими вечерней праздничной программы станет супружеская пара – Екатерина и Александр Стриженовы.

Концерт начнётся в 20.00, а с 21.30 он будет транслироваться «Первым каналом». Традиционно праздничный день завершится масштабным фейерверком над водами реки Оки.

Напомним, что Владимирская область активно включится в празднование Дня семьи, любви и верности с 3 июля. В территориях пройдут «Парад колясок», фестиваль «Радуга семейных талантов», церемония чествования семейных пар «День ромашки», ряд кинопоказов под открытым небом, различные фотоконкурсы и конкурсы рисунков и рукоделия. Муромский историко-художественный музей разработал к празднику специальные туристические маршруты, в том числе детские. Однако главные торжества в этом году совпали с календарной датой праздника – 8 июля.

Традиционно основной площадкой Дня семьи, любви и верности станет центральная часть Мурома. В этот день на улицах города будет открыто 10 увлекательных интерактивных площадок. Об этом «Призыв» писал здесь.

Ключевым событием праздника, как и в предыдущие годы, станет чествование семейных пар и вручение медалей «За любовь и верность», учреждённых Фондом социально-культурных инициатив. В этом году более 50 муромских семей и свыше 70 супружеских пар из других территорий области, проживших в браке более 25 лет и получившие признание за крепость семейных уз, за успехи в воспитании детей, получат эту почётную награду.

Планируется также чествование супружеских пар, которые в этом году отмечают 50, 60 и 70-летие совместной жизни. Им будут вручены денежные сертификаты.

В этом году желание заключить брак на Муромской земле в День семьи, любви и верности выразили 38 пар. К слову, муромский отдел ЗАГС в день юбилея будет работать допоздна.

Фото: http://www.dvinsk.lv/userfiles/714036c33d56425be83a54a274fc6e27.jpg