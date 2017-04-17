Пятеро пострадали в «пятёрке» под Камешково

Вчера в Камешковском районе, недалеко от деревни Горки, 30-летний водитель на «пятерке» без водительского удостоверения не справился с управлением, выехал в кювет, где машина опрокинулась. Водитель и четверо пассажиров госпитализированы с различными травмами. Двое из них были в нетрезвом состоянии.

Накануне, субботним вечером, под Владимиром произошло ещё более трагическое ДТП, в котором участвовали две женщины-водители. В районе поворота на Оргтруд 46-летний водитель «Хёндай – Солярис» при выезде на главную дорогу, не предоставила преимущество в движении автомобилю «БМВ». В результате ДТП женщина, управлявшая «Хёндаем» скончалась на месте аварии. Водитель же «БМВ» была доставлена в больницу.

В целом за прошедшую неделю во Владимирской области зарегистрировано 23 серьёзных ДТП, в которых пятеро погибли и 32 получили ранения, в том числе травмировано 3 ребенка.

Еще из статистики недели: 104 водителя были остановлены за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.