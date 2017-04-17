Когда во Владимир придет настоящая весна?

Вся грядущая неделя во Владимирской области обещает быть холодной и сырой.Дождь со снегом, порывистый ветер и ночные заморозки… До выходных владимирцам придется одеваться потеплее и по возможности не выезжать на дороги на летней резине.

Среднесуточная температура с понедельника по пятницу отстанет от нормы в среднем на четыре градуса. Холоднее всего, как следует из прогноза Гидрометцентра России, будет в первой половине рабочей недели. Днём столбик термометра не поднимется выше 3 градусов, а ночью будет опускаться до минус 4.

Со среды в дневные часы потеплеет до плюс 7, но ночью по-прежнему будет минус 3. На протяжении всей недели велика вероятность осадков – снега с дождем.

Что касается более долгосрочной перспективы, то и здесь синоптики не очень обнадеживают. Тепло придет в Центральную Россию не раньше майских праздников. Правда настоящая весна может ворваться достаточно резко: потеплеет сразу на 15-20 градусов.

Фото: http://img0.liveinternet.ru/ images/attach/c /7/97/581/97581888_ large_0_4f820_ee27749 c_XL.jpg