В Покрове совершено вооруженное нападение на таксиста

В минувшую пятницу в полицию обратился таксист и заявил о нападении и угоне его автомобиля «Renault Logan» на окраине Покрова.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, несколькими часами ранее водитель такси получил от диспетчера сообщение о вызове. Приехав на вызов, таксист увидел двух мужчин, попросивших отвезти их в Костерево. По дороге злоумышленники попросили остановить около одного из покровских кафе. В этот момент один из пассажиров достал пневматический пистолет, внешне схожий с пистолетом Макарова, и под угрозой применения оружия мужчины заставили таксиста покинуть машину.

Однако далеко уехать злоумышленникам не удалось – в районе деревни Липна Петушинского района они попали в ДТП. Оперативно прибывшие на место сотрудники ГИБДД задержали подозреваемых в совершении преступления по «горячим следам». Ими оказались ранее судимые 25-ти и 20-летний жители Курганской и Саратовской областей.

Один из них был госпитализирован в больницу, второй – заключен под стражу. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: http://www.novoteka.ru/seventexp/12746447/30302910