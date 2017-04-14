Призрак «мусорного заводика» гуляет по Владимиру

Мусоросортировочному заводу стоит подыскать иное место. С таким предложением согласились депутаты Владимирского горсовета, вчера обсудившие итоги недавней поездки в Кострому на президиуме Совета.

Как подтвердили «Призыву» народные избранники, с которыми удалось связаться, единодушная позиция есть, она сформирована и будет озвучена на предстоящем на следующей неделе заседании профильного комитета. Заместитель председателя Совета Лариса Пышонина пояснила позицию фракции «Единой России».

– Мы заслушали от коллег подробную информацию о поездке в Кострому на мусоросортировончй завод, аналогичный тому, какой хотят построить у нас в городе. Обсудили все аспекты – экономический, экологический, инвестиционный. Наше мнение таково: подобный завод Владимиру нужен, но не там, где выбран. Рядом – пойма Клязьмы, крупный жилой микрорайон, железнодорожные пути. Депутаты посчитали, что подобное соседство неуместно, поэтому, на наш взгляд, целесообразно рассмотреть другие площадки, – пояснила Лариса Васильевна.

Официальная позиция Президиума Совета уже оформлена. Вполне вероятно, что в ближайшее время после обсуждения на комитетах итогов поездки в Кострому депутатский корпус оформит обращение к вышестоящей власти со своей позицией за подписью главы города.

Как уже сообщал «Призыв», во время поездки в Кострому члены делегации областного центра высказали сомнения не только в целесообразности размещения мусоросортировочного комплекса на стыке двух крупных жилых микрорайонов, но и критически отзывались об эффективности работы самого производства.

Заявленный как современный и высокотехнологичный завод сильно «экономил» на отборе полезных фракций. А уже собранные – гноил на складах. Кроме того, эксперты, увидев в реальности производство, засомневались в озвученных инвестором показателях вложений во владимирский проект. По приблизительным оценкам, они были завышены раза в три.

Большие вопросы вызвал и принцип взаимоотношений с местной администрацией, которая дала мусорортировке полный карт-бланш – мусор со всей Костромы, а в перспективе ещё и девяти муниципалитетов.