Почему во Владимирской области подорожает водка

Минфин РФ предложил повысить минимальную цену водки и коньяка. Водку «переоценят» со 190 до 205 рублей за полулитровую бутылку, а коньяк – с 322 до 371 рубля. Соответствующий проект приказа Минфина выставлен на федеральном портале общественного обсуждения нормативных актов. Причина пересмотра минимальных цен – повышение ставок акцизов на алкоголь, которое произошло с 1 января текущего года.

В магазинах Владимирской области встретить водку за 190 рублей проблематично. Торговать по «минималке» решаются только крупные сети (нам, например, удалось обнаружить искомое – чисто в экспериментальных целях – только в двух гипермаркетах Владимира). Пол-литра коньяка за 322 рубля не нашли ни в винных магазинах, ни в гипермаркетах.

Понятно, что и после повышения ставок политика розничных торговцев не изменится. То есть водку за 205 при желании ещё разыщешь, а уж насчет коньяка – извините.

По данным Владимирстата, продажи алкогольных напитков в среднем по области с каждым годом снижаются. К примеру, в 2016 году в регионе-33 было продано 10,3 млн литров водки – это на 58% меньше, чем в 2011 году.

У коньяка динамика другая. За последние 5 лет объемы продаж коньяка во Владимирской области выросли на 6,5%. Правда, по объемам этого напитка реализуется в 10 раз меньше, чем водки.

Еще из тенденций последней «алкогольной пятилетки». Владимирцы стал больше потреблять пива и вина (в прошлом году в регионе первого продано 78 млн литров, второго – 12,3 млн литров).

Фото: http://russights.ru/img-b/krasnoyarsk-pamyatnik-pyanitse.jpg