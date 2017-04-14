Владимирские медики научились консервировать тромбоциты

Областная станция переливания крови освоила технологию долгосрочного консервирования тромбоцитов.

В региональном департаменте здравоохранения уточняют, что тромбоциты – это самый скоропортящийся компонент донорской крови, который хранится не более 5 суток. Клетки крови могут погибнуть даже при переохлаждении. Но ученые разработали специальные технологии, которые позволяют хранить данный компонент крови в течение 5 лет.

По словам главного врача Областной станции переливания крови Дмитрия Находкина, эти технологии владимирские трансфузиологи освоили с помощью специалистов НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Особенность криоконсервирования тромбоцитной массы в том, что компонент крови замораживается вместе с глицеролом при температуре – 80 °C. Этот препарат предотвращает гибель клеток крови под воздействием низких температур.

Переливание тромбоцитов жизненно необходимо пациентам онкогематологического профиля, страдающим лейкозом крови и другими патологиями кроветворной системы, при которых нарушается образование тромбоцитов.

Облздрав также сообщает, что теперь для владимирских пациентов стали доступны переливания тромбоцитной массы не только в плановом, но и в экстренном порядке. Областная станция переливания крови уже заготовила 40 доз тромбоцитной массы, а в ближайшее время количество доз будет доведено до двухсот, что полностью обеспечит потребности региона в запасах компонента крови.

Фото: http://dnpr.com.ua/content/v-oblasti-poyavitsya-sovremennoe-oborudovanie-dlya-perelivaniya-krovi