Гастарбайтер агитировал вступать в ИГИЛ*

Сегодня на выездном заседании Московского окружного военного суда, прошедшем во Владимире, вынесен приговор в отношении гражданина Грузинской ССР Рамина Алиева. Как сообщает областная прокуратура, он признан виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 205.2 УК РФ – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма.

Алиев, прибывший в город Александров для трудоустройства, разделял идеи радикального ислама и нетерпимость к другим вероисповеданиям, а также негативно относиться к сложившейся светской общественной жизни государства. И поскольку он был активным пользователем Интернета, свои взгляды он распространял на других.

В частности, 17 августа 2015 года Алиев на своей странице в «Одноклассниках» разместил видеозапись с названием «Точики мучохидин». Согласно заключению экспертов в указанном видеоматериале содержатся признаки призывов к осуществлению терроризма, к физическому уничтожению «немусульман», к вступлению в международную террористическую организацию «Исламское государство» и к совершению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти Республики Таджикистан.

Вину в содеянном обвиняемый признал в полном объеме. Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил. Дело расследовано территориальными органами ФСБ России.

ИГИЛ* – террористическая международная организация, чья деятельность запрещена в России

Фото: https://day.org.ru