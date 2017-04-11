Беглец из колонии задержан в Коврове

О бегстве осужденного из колонии-поселения № 9, расположенной в деревне Чудиново Вязниковского района, «Призыв» сообщал накануне.

Павел Голенков, 1987 года рождения, осужденный на 1,5 года за кражу, 9 апреля самовольно покинул рабочее место на ферме в деревне Лихая Пожня.

Только вот долго скрываться от правоохранителей не получилось, вчера в 19.30 Голенков был задержан оперативными сотрудниками УФСИН России по Владимирской области в Коврове.

К слову, Голенков уроженец города оружейников, и до того, как попасть в места не столь отдаленные, он проживал в поселке Восход Ковровского района.

Фото: http://ztgzt.kz/wp-content/uploads/800x452_1_zona_.818432.jpg