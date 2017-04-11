Карабановец сварганил парилку с газом

Оба – в Карабаново. Как пояснили в пресс-службе «Газпром газораспределение Владимир» с помощью самовольной врезки в газопровод низкого давления жильцы дома №1 на ул. 6-я Кировская незаконно подключили к газоснабжению баню, а также вторую газовую плиту в доме, которая не предусмотрена по проекту.

Кроме того, в ходе рейда газовики выявили самовольное подключение газовой колонки в одной из квартир дома №16 по 1-ому Садовому переулку.

Все незаконные подключения к системе газоснабжения были оперативно устранены.

Сообщается, что с начала года во Владимирской области выявлено 47 случаев несанкционированных подключений к системе газоснабжения.

«Кроме оплаты незаконно потребленного газа, абоненты, нарушившие закон, также возместят затраты газораспределительной организации по отключению газа. Поэтому потребителям необходимо помнить, что незаконное подключение обойдется намного дороже, чем при соблюдении правил подключения к газу», – проинформировал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Владимир» Юрий Дубров.