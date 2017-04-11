«Волгобасы» встают на прикол

На ремонтной базе на Гастелло, 11 все чаще можно увидеть простаивающие «Волгобасы». На прошлой неделе там находились три автобуса-газомотора, на этой – пока два.

Площадка принадлежит городской администрации, её использовало предприятие «Владимирпассажиртранс», а сейчас площади арендованы перевозчиком «АДМ». И у того, и у другого перевозчика в автопарке имеются автобусы, работающие на газомоторном топливе. Но чаще всего в мастерских и на ремонтной площадке перед административным зданием Гастелло, 11 можно увидеть автобусы с табличкой маршрута № 24.

От одного автобуса и вовсе один кузов остался – впечатление такое, что его уже начинают разбирать на запчасти. А ведь это совсем новые автобусы, за которые так радели все областные и городские власти.

Свыше ста автобусов, работающих на газомоторном топливе, покупали в декабре 2014 года по федеральной программе «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Одна модель тогда стоила 7,8 млн рублей за автобус, другая – 7 млн рублей. Половина суммы была выделена из бюджетов всех уровней, а оставшуюся доплачивали частники.

Автобусы поставили только к лету 2015 года. И буквально сразу начались проблемы. Пассажиры жаловались сначала на габариты автобусов (слишком узкие), на малое количество сидячих мест, на жару, духоту, запах газа в салоне. Осенью к этому добавились протечки в салоне: в дожди со стен и крыши капает вода, половина сидений затоплены.

В мэрии уже не открещиваются от очевидного. Проблемы с новым и «экологичным» автопарком есть. Но многие из этих вопросов должны были решить производители автобусов по гарантии. Но те сначала отказывались производить ремонт, а потом гарантийный срок закончился.

«Владимирпассажиртранс» нашел выход из ситуации, запустив на маршруты дизельные автобусы, сначала арендованные, а затем и личные. В прошлом году «Владимирпассажиртранс» купил 6, а «АДМ» – 21 автобус. Кстати, в компании «АДМ» заверили, что у них «Волгобасы» не простаивают:

– Мы с самого начала не планировали обращаться к производителю по гарантии. Мы обучили свой персонал. Наши мастера проводят ТО и ремонт автобусов. Все газомоторы находятся в работе.

Помнится, экологичность и неизношенность автопарка были главными условиями конкурса перевозчиков на владимирские автобусные маршруты. А сегодня у победивших перевозчиков в автопарке все те же дизельные древние автобусы, как и у проигравших.