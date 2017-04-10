Начался суд над торговцем оздоровительными услугами

Дело в отношении Бориса Мельника рассматривается в Октябрьском районном суде города Владимира. Хотя директора «Центра эстетической коррекции тела» задержали минувшей зимой по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сейчас его судят за другое – за покушение на дачу взятки должностному лицу.

7 апреля прошло первое судебное заседание под председательством судьи Олега Назарова. В зал суда Бориса Мельника доставили под конвоем. На заседание пришли его жена и мать. Государственным обвинителем был прокурор Рудольф Ротанов.

Защитниками Мельника стали новые адвокаты Ирина Помыкалова и Денис Романов. Они заменили адвоката Александра Игнатчука, которому чуть ранее Октябрьским районным судом было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно (он, как решил суд, выступил посредником в передаче взятки от Мельника – следователю).

В ходе судебного разбирательства было оглашено, что 40-летний Борис Мельник родом из Саратова, проживает с семьей там же, но работает во Владимире. Адвокаты Мельника заявили, что на его иждивении находятся мать, жена, четверо детей и дедушка. Однако, по мнению судьи, иждивенцев «на шее» Мельника меньше, поскольку мать и дедушка получают пенсии, а двое старших детей 15 и 21 лет живут в Израиле.

Два младших ребенка проживают с женой Мельника в Саратове. Со слов жены, в семье они никогда не обсуждали работу мужа, а сама супруга не знала ни о покушении на дачу взятки следователю, ни о грозящем уголовном преследовании мужа.

Родственницы подсудимого подготовили положительную характеристику Борису Мельнику. Играл с детьми, часто навещал дедушку, помогал всем материально, никого не обделял вниманием и финансами.

На заседании заслушали еще одного свидетеля – старшего оперуполномоченного отдела по экономическим преступлениям УМВД города Сергей Горбунов. Он рассказал, что сразу после задержания адвоката в офисе центра эстетической коррекции тела и по месту проживания Мельника проводились обыски.

На заседание не пришли еще четыре свидетеля. Чтобы заслушать их показания, заседание отложили. Следующее состоится 21 апреля.

Фото http://www.vzsar.ru/i/gallery/2014/02/20176_1391684821_5_big.jpg

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