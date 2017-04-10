Дольщикам дали ключи и обещали зелень

Обстановка вокруг новостройки на отшибе микрорайона Сновицы-Веризино и впрямь неважная. Утро. Понедельник. Абсолютная тишина. Только ветер дует. Вокруг дома – пустырь, ни кустика, ни деревца. Хотя о каком озеленении говорить, если и дороги нормальной к дому нет.

О том, что в дом, который затевало строить обанкротившееся позже СУ-155, въезжают новоселы, власти отрапортовали еще в прошлом году. Но одно дело сказать, другое – сделать.

Сначала семьи не могли получить ключи от квартир. Всё потому, что дом не был подключен к коммуникациям, а ещё – не выбран способ управления им. За пару месяцев этого года ситуация выровнялась.

– Свет в подъездах есть, лифты работают. Договора на обслуживание вентиляции, лифтов, газового оборудования заключаются. Оформляются договора управления с собственниками. Пока откликнулись порядка 60 собственников, – поясняют «Призыву» в управляющей организации «Уют».

На улице стоят три машины, подъезды все закрыты, работают домофоны. В пяти квартирах приоткрыты окна. Ни занавесок на окнах, ни цветов на подоконниках.

Новоселье справлять рано – начался косметический ремонт в квартирах. Ещё более масштабный ремонт требуется территории вокруг дома. Подъехать к нему затруднительно. С главной дороги надо свернуть на грунтовку (причём засыпанную щебнем крупной фракции), «проскакав» пару сотен метров – притормозить у забора.

Повсюду груды строительного мусора, парковка и дорожки у дома засыпаны щебнем, ходить по ним очень сложно. Поребрики перекошены, детская площадка держится на забетонированных «островках».

Видно, что объект основательно готовили к помпезной церемонии передачи ключей собственникам и к визиту важных персон. Снег сошел, лед растаял, горки, качели и урны держатся кое-как.

Глава регионального стройнадзора Валерий Тимофеев на пресс-конференции по итогам строительной отрасли клятвенно заверил журналистов, что все территории домов, принятых в эксплуатацию в декабре, будут благоустроены. Эту же информацию подтвердили «Призыву» и в управляющей компании «Уют»:

– Как только заработают асфальтовые заводы, строители начнут благоустройство. Тротуары, дорожки заасфальтируем. Работы начнутся в мае.

Немного истории. Десятиэтажку начали строить в 2013 году. За год коробка дома была почти готова. Потом у строительной компании «СУ-155» начались финансовые трудности, объекты по всей стране «замораживались». Дом в Сновицы-Веризино не стал исключением.

В августе прошлого года по договоренности федеральных и областных властей его стала достраивать другая компания. В декабре многоэтажку приняли в эксплуатацию.