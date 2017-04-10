Аграрии посчитали пасхальный набор

В преддверии праздника агропромышленный портал Agro2b.ru решил подсчитать, сколько будут стоить приготовленные дома угощения в виде творожной пасхи, кулича и 5 крашеных яиц в разных частях нашей страны, и сравнить получившиеся данные со значениями прошлогоднего рейтинга.

Дороже всего приготовление блюд для праздничного стола обойдется жителям Чукотки. В текущем году им придется заплатить 1 тысячу 071 рубль 11 копеек за необходимые ингредиенты. Не отстает от Чукотской области и соседний Камчатский край, где сборы пасхального стола также влетят в копеечку и составят 915 рублей 31 копейку.

Зато повезло жителям Саратовской области – суммарная стоимость пасхального стола в регионе составит около 508 рублей 57 копеек. Лидером рейтинга по стоимости пасхального стола стала Республика Мордовия. Так, суммарная стоимость праздничных угощений здесь составит 508 рублей 45 копеек. Первое место Мордовии обеспечили самые дешевые в России творог и сахар.

Что касается Владимирской области, приготовление творожной пасхи (килограмм творога, три яйца, сахар, масло и сметана) обойдется соотечественникам в 437 рублей 80 копеек. Кулич (полкило муки, пять яиц, сахар, масло и молоко) будет стоить 131 рубль 2 копейки. Пять яиц в среднем по региону стоят 28 рублей 56 копеек, в целом же пасхальный стол владимирца оценили в 597,42 рубля.

Кстати, по сравнению с прошлым годом нужные продукты в регионе-33 подешевели примерно на 1 процент. Тем не менее, в общем рейтинге из 82 областей мы оказались в середине списка.

КСТАТИ:

Даже тот, кого мать-природа напрочь обделила кулинарным талантом, сможет сварить яйца и покрасить их подручными средствами. Куличи всех размеров перед праздником продаются в любом магазине. А вот настоящую творожную пасху на прилавке не встретишь. Предлагаем простой домашний рецепт:

Потребуются: творог – 800 г, сметана – 130 г, масло сливочное – 100 г, изюм – 100 г, курага – 100 г, грецкие орехи – 100 г, сахарная пудра – 150 г, ванильный сахар – 1 ч. л.

Курагу нарезаем кусочками. Складываем сухофрукты в мисочку и заливаем кипятком на 15-20 минут. Затем сливаем воду и подсушиваем изюм и курагу на бумажном полотенце.

Два раза пропускаем творог через мясорубку (еще можно перетереть его через сито или измельчить блендером).

В миске смешиваем творог, сливочное масло, сметану, сахарную пудру, ванильный сахар. Добавляем грецкие орехи и подсушенные сухофрукты. Перемешиваем.

Форму для пасхи выстилаем марлей, наполняем творожной массой. Ставим под гнет. Отправляем творожную пасху в холодное место на ночь.

Снимаем форму, марлю. Ставим нашу творожную пасху на блюдо, по желанию украшаем цукатами и сухофруктами.

Приятного аппетита!