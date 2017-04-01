В сухопутной Судогде ищут польское судовое оборудование

Подробности случившегося пока до конца не ясны. Информация об исчезновении поступившего из Польши в Россию оборудования появилась сегодня, 1 апреля, на сайте Интерпола.

Как сообщает международная полиция, в середине марта Гданьский судостроительный завод отправил в нашу страну оборудование, изготовленное по заказу ряда российских предприятий, среди которых СЗ «Северная верфь», ПСЗ «Янтарь», «Выборгский судостроительный завод» и др. Растаможенный груз распределялся по пунктам назначений в логистическом центре в подмосковном Волоколамске.

Одна из фур, в которой находились иллюминаторы, камбузная мебель и палубное оборудование (клюзы, кнехты, горловины, роульсы, контейнерные крепления) ошибочно была направлена в Судогду. По-видимому, диспетчеры перепутали пункт отправления – sudo gdansk – с городом Судогда, расположенном во Владимирской области.

Удивительно другое – что в регионе-33 прибывшая фура действительно нашла предприятие-получателя СЗ «Якорь» (только не «Судостроительный завод», а «Судогодский завод») и была оперативно разгружена с оформлением всех необходимых документов.

Ошибка выяснилась только в конце марта, когда настоящий получатель груза – СЗ «Якорь», расположенный в Нижнем Новгороде, забил тревогу и связался с польскими поставщиками.

Как сообщает Интерпол, расследование осложняет тот факт, что судогодский СЗ «Якорь» – это, по сути, промплощадка, на которой расположено более десяти мелких компаний и ИП, и кто конкретно произвёл разгрузку установить затруднительно.

Между тем, по сообщению Максима Подберёзовикова, зам. начальника линейного отдела по борьбе с экономическими преступлениями на межмуниципальной дороге Судогда-Мошок-пос. Воровского, сегодня, 1 апреля, на судогодском Центральном рынке был задержан мужчина, торговавший иллюминаторами под видом огнеупорной посуды.

Как полагают оперативники, это часть морского груза, поступившего в сухопутную Судогду, и раскручивание преступной цепочки поможет найти остальной товар.

Фото: http://www.rucompany.ru/compdat/20/07.jpg