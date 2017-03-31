У федеральных чиновников упоминание Гороховца рождает ассоциации

В 2018 году Владимирская область собирается на широкую ногу праздновать 850-летие Гороховца. Древний город внесён в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вчера с ежегодным отчетом о своей работе в верхней палате парламента перед депутатами Законодательного Собрания Владимирской области выступил Сергей Рыбаков. Значительная часть выступления заместителя председателя комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре была посвящена Гороховцу.

– Это уникальный город. Такого количества объектов XVII века, такого числа особых церковных строений нет ни в одном месте – уверен Сергей Рыбаков. – Увы, реставрации эти объекты не видели с 1980-х годов прошлого века.

Он подчеркнул, что если раньше во время разговоров с чиновниками федерального уровня ни у кого не возникало никаких ассоциаций при упоминании Гороховца, то теперь все имеют представление о нем. В прошлом году, по словам Сергея Рыбакова, администрация Гороховца получила сразу несколько грантов. Но это только начало. Сейчас проект развития Гороховца находится в Министерстве культуры РФ – рядом с аналогичным проектом Выборга. А на Выборг деньги в федеральном бюджете уже найдены.

– Наша задача – провести реконструкцию объектов, обеспечить город инфраструктурой, сделав его, таким образом, привлекательным для туристов. Но Гороховец должен стать не только витриной для туристов. Это должен быть город для горожан. Как бы это банально не звучало, по улицам должны ходить довольные и веселые жители, – уверен Сергей Рыбаков.

Еще сенатор добавил, что на парламентском уровне сейчас обсуждается идея создания отдельной программы для провинциальных городков с историко-культурным потенциалом. Гороховец – в числе первых претендентов на поддержку по этой программе.

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