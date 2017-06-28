Подготовку к юбилею Гороховца начали с ремонта дорог

Празднование 850-летия Гороховца грядет в будущем году, но готовиться к юбилею начали заранее. Стартовали с благоустройство города. Деньги на это выделяются со всех уровней: федерального, областного, муниципального.

Так, на электронной площадке госзакупок выставлен контракт на ремонт одной из центральных улиц города – Комсомольской. На 18 миллионов рублей обновят проезжую часть, тротуары, съезды на соседние улицы, в том числе к кладбищу и больнице, обустроят парковку, перенесут остановку и построят новую. Кроме того, денег хватит на благоустройство заезда в городской парк.

В целом в нынешнем году на благоустройство Гороховца пока выделяется 186 миллионов рублей из всех бюджетов. Деньги уже частично освоены. Сделан ремонт в культурных центрах «Радуга» и «Ракета», отстроен новый кинозал, закуплена для уличных мероприятий передвижная сцена.

По энергосервисному контракту с мэрией частная компания обновляет наружное освещение. Заменено 800 светильников. На бюджетные средства ремонтируются лестницы, тротуары, детские и спортивные площадки.

Кроме того, разработан проект на укрепление берега реки Могиленка. К работам планируют приступить уже в этом году. Жители Гороховца также просят благоустроить набережную и возвести новый стадион. Денег в региональном и муниципальном бюджетах на данные объекты не предусмотрено, но, возможно, под юбилей удастся получить федеральные средства и под них.