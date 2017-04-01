Люди с ограниченными возможностями смогут сдать ГТО

В марте этого года областная администрация заключила соглашение с Минспортом по установлению государственных требований к уровню физической подготовки инвалидов при выполнении норм ГТО.

Владимирская область попала в число 12 регионов, где будет проходить апробация этого комплекса для инвалидов. Уже известно, что норма ГТО сдадут около 660 человек. Базу для прохождения спортивных испытаний планируется подготовить к концу апреля.

Тестирование будет проводиться по 11 возрастным категориям – с 7 до 70 лет.

Как отметила представитель департамента по физической культуре и спорту областной администрации Наталья Федорова, в регионе действует 1085 спортивных сооружений, приспособленных для занятий с инвалидами, из них 317 – в сельской местности. При разработке проектов вновь строящихся объектов учитываются требования безбарьерного доступа инвалидов к этим сооружениям.

Ежегодно на территории региона проходит областная спартакиада среди инвалидов по трем видам спорта: спорт слепых, глухих и лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Проводятся межрегиональные соревнования по мини-футболу и первенство области по тхэквондо среди глухих, областной туристический слет инвалидов, соревнования среди воспитанников психоневрологических интернатов.

Во Владимире работает спортивно-адаптивная школа по паралимпийским видам спорта. В ней бесплатно занимается более 160 человек. Воспитанники успешно выступают на всероссийских и международных соревнованиях, 4 спортсмена входят в состав паралимпийской сборной России. В 2016-м году 210 спортсменов с ограниченными возможностями получили массовые разряды, 10 человек стали кандидатами в мастера спорта.

А во Владимирском госуниверситете открыта специальность «Адаптивная физическая культура».

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