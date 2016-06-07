Владимирцев просят сдать кровь

Сдать кровь владимирцы смогут 14 июня с 8.00 до 12.00 в Областной станции переливания крови и в филиале в Вязниках.

В областном департаменте здравоохранения напоминают, что донором может стать любой человек в возрасте с 18 лет, имеющий вес не менее 50 килограммов, не перенесший вирусный гепатит и не относящийся к группе риска по ВИЧ-инфекции. Для каждого донора бесплатно будут проведены анализы на ВИЧ, гепатиты В и С; результаты сообщаются только лично и конфиденциально. При себе необходимо иметь паспорт (военный билет).

Трансфузиологи обращают внимание, что донорство предполагает определенные ограничения. За 48 часов до сдачи крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа – принимать лекарства, содержащие анальгетики и аспирин. За час перед кроводачей следует воздержаться от курения.

Утром в день сдачи крови предпочтителен легкий завтрак, а непосредственно перед процедурой донору положен сладкий чай. За день до этого следует воздержаться от употребления жирной, жареной, острой и копченой пищи, а также молочных продуктов, яиц, масла и шоколада. Необходимо включить в рацион отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты (кроме бананов), а также хлеб, сухари или сушки. Лучше пить сладкий чай, соки, морсы, компоты или минеральную воду.

Получить подробную информацию о донорстве, задать свои вопросы, узнать адрес и режим работы ближайшей станции переливания крови можно на сайте: www.yadonor.ru или по бесплатному телефону «горячей линии» Службы крови: 8 (800) 333-33-30.

Сдать кровь во Владимирской области можно по следующим адресам:

– Областная станция переливания крови, г. Владимир, ул. Студенческая, 5, тел.(4922) 53-71-00;

– Филиал Областной станции переливания крови в г. Вязники, ул. Вокзальная, 4а, тел. (49322) 3-98-66.

Фото: http://www.saroblnews.ru/news-archive/i49975-saratovcy-sdali-70-litrov-krovi-v-ramkax-su