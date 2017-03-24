Волшебные таблеточки

Очень соблазнительная штука: не упражняться, не следить за питанием, а выпить таблеточку и попрощаться с лишними килограммами. Надо сказать, что любые фармакологические препараты для похудения не имеют возможность самостоятельно сжигать жиры, а только помогают организму угнетать аппетит, ускорить метаболизм и т.д. При этом практически у каждого средства – очень длинный список побочных эффектов: от учащенного сердцебиения и нарушения сна до острых головных болей проблем с желудком и кишечником. Не меньше и перечень противопоказаний: по сути, пить «жиросжигалки» можно только абсолютно здоровому человеку. Так что я считаю – лучше уж без них! А вы?