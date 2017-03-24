О профилактике и лечении туберкулёза можно узнать по «горячей линии»

24 марта в качестве Всемирного дня борьбы с туберкулезом было выбрано не случайно. Как отмечает департамент здравоохранения именно в этот день в 1882 году немецкий врач Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза – микобактерию Mycobacterium tuberculosis, что сделало возможным в последующем совершить прорыв в разработке эффективных мер по диагностике и лечению этого потенциально смертельного заболевания.

По данным специалистов облздрава, в прошлом году во Владимирской области продолжилось улучшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу. Снижаются показатели заболеваемости, распространенности и смертности за счет улучшенной микробиологической диагностики и более эффективного лечения.

В 2016 году в нашей области от туберкулеза умерло 60 человек. Это на 9 человек меньше, чем годом ранее.

Однако существенным негативными факторами, способными вызвать ухудшение ситуации, могут стать рост распространенности ВИЧ-инфекции (риск развития туберкулеза у ВИЧ-инфицированных в 20 раз выше), снижение уровня доходов населения, а также рост безработицы, алкоголизма и наркомании.

Во Владимирской области эффективное лечение от туберкулеза полностью бесплатно и доступно для каждого. Терапия очень быстро исключает заразность пациента. Если лечение началось своевременно, после завершения курса, как правило, наступает выздоровление.

На все вопросы, связанные с профилактикой и лечением туберкулёза, сегодня отвечают специалисты Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи по телефону во Владимире 32-32-65. Линия работает до 16.30.

Фото: http: //www.med.cap.ru/home/ 398/24_03_2016%20 konferenziy/13.jpg