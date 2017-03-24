Владимирцы выступят против бойни дагестанских собак

В субботу, 25 марта, в 14 часов неравнодушные владимирцы соберутся на площадке у фонтана в Центральном городском парке. Они проведут митинг «ЗА защиту» животных. Акция – всероссийская. Областной центр, как и другие полторы сотни городов страны, присоединяется к этому мероприятию.

Как сообщают организаторы на странице «Вконтакте», в ходе митинга будут собираться подписи под обращениями в федеральные структуры с требованием расследовать массовые убийства бездомных собак в Республике Дагестан.

После трагической гибели девочки в Махачкале 19 февраля нынешнего года, смерть которой по предварительным данным наступила от укусов животных, в этом городе произошёл стихийный отстрел собак.

По заявлению администрации г. Махачкалы правоохранительные органы занялись расследованием убийств животных, однако это не остановила зозащитников, которые наметили провести по данному поводу всероссийскую акцию.

В прошлой акции, кстати, тоже участвовали более 100 городов России. Она прошла в ноябре 2016 года. Тогда люди были возмущены событиями в Хабаровске, где т.н. «хабаровские живодёрки» убивали котят и щенков, взятых из приюта.

Участники митингов вышли на улицы с требованием ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными и принять гуманный базовый закон в защиту животных. В ответ на обращение президент Владимир Путин поручил решить вопрос с давно запущенной проблемой безнадзорных животных.

В свою очередь, Минприроды подготовил пакет поправок к федеральному законопроекту «Об ответственном обращении с животными». Вопреки ожиданиям зоозащитников, документ оказался неспособен решить проблему безнадзорных животных. В поправках к законопроекту отсутствуют критерии умерщвления животных, что открывает простор для «творчества» и возврату к массовым убийствам под ширмой «гуманного регулирования численности».

Помимо недостатков, касающихся политики в отношении безнадзорных животных, в поправках к законопроекту нет ни слова о контактных зоопарках, притравочных станциях, о запрете на производство и реализацию продуктов животного происхождения, полученных из собак и кошек.

Именно поэтому в ближайшие выходные зоозащитники России намерены провести новую волну публичных акций под общим названием «Россия без жестокости», направленных на привлечение внимания власти к проблеме.

Фото: http://www.dagestanpost.ru