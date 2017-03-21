Банки встали на защиту своих банкоматов

Как сообщает газета “Коммерсантъ”, руководство Центробанка сообщило о выявлении нового бесконтактного способа хищения денег из российских банкоматов. Особенность вируса, доселе неизвестного в нашей стране, в том, что он проникает в оперативную память банкомата и настраивает машину на выдачу крупных купюр любому человеку, набравшему специальный код. Такая схема вывода денежных средств уже использовалась в зарубежных странах. И поймать за руку мошенников очень сложно. По мнению специалистов, над разработкой и внедрением бесфайлового вируса работали настоящие профессионалы. Мошенники, используя специальную программу, взламывают внешний контур сети банка, проникают в компьютер специалиста, отвечающего за банкоматную сеть, и уже оттуда вирус распространяется по сети банкоматов.

В настоящий момент вирус удалось “засечь” в устройствах крупнейшего производителя банкоматов NCR. Но отказываться от продукции этой компании банки не планируют – ведь от поражения вирусом не застрахован ни один банкомат, потому что все они работают на платформе Windows.

Противоядие для излечения зараженных банкоматов пока не найдено. Центробанк рекомендует кредитно-финансовым учреждениям усилить защиту банкоматной сети.

Банки отреагировали на нависшую над ними угрозу хищения денежных средств. Так, например, Россельхозбанк усовершенствовал систему безопасности своих банкоматов, оснастив их системой Cerber NCRlock, которая обеспечивает защиту устройств от несанкционированной выдачи наличных денежных средств. Поставщиком услуги выступила компания «ЛАН АТМсервис», входящая в состав группы компаний ЛАНИТ. В случае проникновения в сервисную зону банкомата и подключения злоумышленниками специальной аппаратуры, система блокирует попытку перехвата управления, исключая возможность несанкционированной выдачи купюр.

– Россельхозбанк уделяет особое внимание вопросам безопасности устройств самообслуживания, постоянно совершенствуя используемые программные и аппаратные средства. Установленная система безопасности продемонстрировала высокий уровень защиты, а эффективно выстроенная система взаимодействия с подрядчиком позволила нам реализовать проект в сжатые сроки, – отмечает заместитель председателя правления АО “Россельхозбанк” Ирина Жачкина.

– Проблемы безопасности банкоматов и сохранности в них наличных средств – сегодня одни из самых актуальных. Периодически публикуется информация о новых случаях хищения денежных средств из банкоматов. В связи с этим усиление безопасности банкоматных сетей для многих финансовых учреждений является приоритетной задачей. Теперь можно с уверенностью сказать, что банкоматы “Россельхозбанка” надежно защищены от несанкционированных действий, – заверил генеральный директор компании «ЛАН АТМсервис» Андрей Владимиров.