Мэрия Владимира берёт кредиты на… погашение кредитов

Процентная ставка по кредитам почти одинаковая – около 12% годовых. Оба договора сроком на один год. О том, что мэрии придется брать новые кредиты, было известно еще накануне нового года. В процессе обсуждения и утверждения бюджета на 2017 год стало ясно, что доходная часть гораздо ниже расходной. Дефицит составляет 335 млн рублей.

Поскольку неожиданных прибылей у администрации не предвидится, без кредитов не обойтись и в дальнейшем. В финуправлении рассчитывают получить бюджетные кредиты из области. Процентная ставка по ним значительно ниже, но и сроки возврата сжатые.

На 1 марта объем муниципального долга составляет 815, 8 млн рублей. В кредитном портфеле администрации – 6 кредитов, самый старый от 2014 года, а самый недавний – от декабря 2016 года.

Заметим, что 70% расходных обязательств – это социальная сфера. В частности, содержание и ремонт дошкольных и общеобразовательных учреждений, образование и питание детей, выплаты заработных плат бюджетникам, оказание адресной помощи, обеспечение жилищными субсидиями льготных категорий граждан.

Фото: http://zebra-tv.ru/upload/resize_cache/ iblock/459/580_331_1/foto_goradm.jpg